Muzyczna sobota – Łydka Grubasa, Deep i Afterparty 13. Festiwalu Kultur i Podróży Ciekawi Świata

22 października, 2024

W sobotę 26 października w Klubie Muzycznym Sześcian zagra energetyczny zespół Deep, natomiast w Zmianie Klimatu będzie można usłyszeć Łydkę Grubasa w akustycznej odsłonie. Z kolei w klubie Fama – Afterparty, w ramach 13. Festiwalu Kultur i Podróży Ciekawi Świata gdzie wystąpią Lua Preta, Duże Pe oraz Basy Tropikalne z DJ setem. Patronat medialny nad tymi wydarzeniami objęło Radio Akadera.

W klubie Zmiana Klimatu fani Łydki Grubasa będą mieli okazję doświadczyć czegoś zupełnie nowego. Zespół znany ze swoich energicznych, elektrycznych występów, tym razem zaprezentuje się w akustycznej odsłonie, co stanowi nie lada gratkę dla miłośników ich twórczości. To pierwsza w historii Łydki Grubasa pełna trasa akustyczna, podczas której publiczność usłyszy nowe instrumenty i świeże aranżacje. Wśród nich znajdą się nie tylko klasyczne gitary akustyczne, ale również jazzujące instrumenty dęte w tym saksofon, trąbka i puzon, które wprowadzą zupełnie nowy klimat do twórczości zespołu. Mimo że koncerty są akustyczne Łydka Grubasa podkreśla, że nie będzie to spokojne, melancholijne granie – można spodziewać się równie dużej dawki energii jak na ich elektrycznych występach. Całość zostanie uzupełniona o specjalną scenografię i oświetlenie, tworząc pełnoprawny muzyczny spektakl zatytułowany „Dusza Janusza – czyli witajcie w Polsce!”, który opowiada jedną długą i spójną historię.

W klubie Sześcian w Białymstoku odbędzie się koncert promujący ostatni album zespołu Deep zatytułowany „Nie przestawaj marzyć”. Grupa która istnieje od 2012 roku, przyciąga słuchaczy unikalnym stylem łączącym rock lat 70., elementy bluesa, popu i reggae. Zespół przeszedł przez wiele zmian w składzie, co przyniosło mu nowe inspiracje i dojrzałość muzyczną, której efektem są coraz bardziej dopracowane kompozycje. Deep znany jest z tego, że stawia na autorskie utwory, jednak podczas koncertów często sięga także po covery polskich i zagranicznych hitów, które mają dla nich szczególne znaczenie. Na scenie wystąpią: Robert Rzepecki (wokal, harmonijka), Mariusz Woźniak (perkusja), Krzysztof Humienny (gitara solowa), Jarosław Fiedorczuk (gitara rytmiczna), Krzysztof Engiel (gitara basowa) i Dariusz Świderski (klawisze).

Afterparty 13. Festiwalu Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”, które odbędzie się w klubie Fama, zapowiada się jako wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Wieczór wypełni eklektyczna mieszanka dźwięków, czerpiąca inspiracje z różnych zakątków globu, szczególnie z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Na scenie pojawią się artyści, którzy reprezentują zarówno lokalną jak i międzynarodową scenę muzyki elektronicznej, z naciskiem na afro-centryczne i tropikalne brzmienia. Jednym z głównych punktów programu będzie występ polsko-angolańskiego duetu Lua Preta. Duet zyskał międzynarodowe uznanie dzięki swojej zdolności do łączenia gatunków takich jak kuduro, afrohouse czy gqom. Ich występy pełne energii i żywiołowych dźwięków, są prawdziwym spektaklem. Kolejną atrakcją wieczoru będą Basy Tropikalne – projekt zrodzony z audycji radiowej, który ewoluował w platformę promującą muzykę z tropikalnych regionów świata. Mikołaj Kierski, założyciel Basów Tropikalnych, poprowadzi DJ set pełen energetycznych brzmień takich jak digital cumbia, kuduro czy afrohouse. Ostatni z artystów wieczoru Duże Pe, to prawdziwa legenda polskiej alternatywnej sceny muzycznej. Jako DJ i MC, Duże Pe występował na setkach scen w Polsce i za granicą, łącząc w swoich setach muzykę z całego świata – od kuduro po cumbię i baile funk. Jego set na afterparty festiwalu skupi się na afrykańskich i postafrykańskich rytmach, gwarantując niezapomnianą muzyczną podróż. (hp)