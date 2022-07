Projekt edukacji kulturalnej w Muzeum Wojska

Lipiec 12, 2022

Muzeum Wojska w Białymstoku, Centrum Falstad w Norwegii oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizują wspólny projekt edukacji kulturalnej osób dorosłych.

Będą badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku w odniesieniu do kolekcji Muzeum Wojska, wydarzenia kulturalne na osiedlach, powstanie strategia rozwoju publiczności muzeum, a całość zwieńczy konferencja edukatorów. Założeniem projektu jest rozwój edukacji pamięci skierowanej do osób dorosłych zamieszkujących osiedla Białegostoku, w szczególności w wieku 30-49 lat. Otrzymane z przeprowadzonych działań wnioski będą punktem wyjścia do opracowania strategii rozwoju publiczności placówki. Będzie to dokument wyznaczający dalsze kroki do budowania społeczności wokół muzeum i rozwoju edukacji pamięci. Na koniec projektu zostanie zorganizowana ogólnopolska konferencja edukatorów, która stworzy przestrzeń do popularyzacji efektów przedsięwzięcia, jak też budowania kompetencji specjalistów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem edukatorów z muzeów wojskowych i wojennych.

Eksperci z Norwegii będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie edukacji pamięci. Z kolei Książnica Podlaska, dzięki filiom bibliotecznym zapewni zaplecze lokalowe oraz doświadczenie w kontaktach z mieszkańcami.

Na projekt „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych” Muzeum Wojska otrzymało dofinansowanie z funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kwotę ponad pół miliona złotych. (hk)