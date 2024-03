Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa oficjalnie otwarte

11 marca, 2024

Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Od 10 marca oficjalnie już działa Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej. Kolejny oddział Muzeum Podlaskiego korzysta z wyremontowanego przez gminę murowanego pawilonu zwanego dworem myśliwskim, wzniesionego w drugiej połowie XVIII wieku. Sam Wiktor Wołkow był mistrzem fotografii przyrodniczej i krajobrazowej.

Bliskość Narwiańskiego Parku Narodowego jest dodatkowym atutem, który może przyciągać do muzeum pasjonatów przyrody.

– To miejsce urokliwe, miejsce związane z dawnym dworem w Turośni Kościelnej. Ten pawilon, w którym mieści się muzeum, to jedyny pozostały budynek po późnobarokowym założeniu dworskim. Budynek jakby stworzony na to, żeby właśnie tutaj umieścić Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa. Turośń położona jest na przecięciu szlaków, na pewno pieszych i rowerowych, ale też w pobliżu ważnych dróg wojewódzkich wiodących z Białegostoku nad Narew. Taki trakt osób, które jadą oglądać ptaki, wschody i zachodnie słońca nad Narwią, ci którzy poszukują takiej ciągle na Podlasiu dzikiej nieskażonej przyrody – mówi dr Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Wystawy okazują drogę Wiktora Wołkowa od czarno-białej do kolorowej fotografii, od pierwszego Zenita do najlepszych aparatów na świecie, mistrzostwo w fotografowaniu krajobrazu i zwierząt.

– Mamy pięć wystaw stałych, ale one są bardzo kameralne, tak samo muzeum jest kameralne – mówi dr Krystyna Stawecka, zastępca dyrektora Muzeum Podlaskiego ds. merytorycznych. – To jest takie miejsce takiego wytchnienia, oderwania się od rzeczywistości, takie miejsce, które też przypomina samego Wołkowa, bo on też był taki, że uciekał gdzieś w plener od zgiełku miejskiego i zawsze twierdził, że to my niczego nie widzimy, tylko on widzi, bo on jest po prostu w kontekście z naturą.

Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej mieści się przy ulicy Lipowej 4. Przy muzeum jest parking. Muzeum czynne jest codziennie w godz. 10:00-17:00, oprócz poniedziałków. (jd)

Na otwarciu Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa był Zjerzony Kulturą Jerzy Doroszkiewicz: