Musicalowy koncert „Seasons of Love” w Nie Teatrze

26 czerwca, 2024

Już w najbliższą niedzielę 30 czerwca, w Nie Teatrze odbędzie się wyjątkowy koncert musicalowy pod tytułem „Seasons of Love”. Wieczór pełen muzycznych emocji uświetnią Jakub Wocial oraz uczestnicy warsztatów mistrzowskich z inner voice STUDIO.

Podczas koncertu widzowie będą mogli podziwiać efekty twórczej współpracy Jakuba Wociala z młodymi, pełnymi energii artystami, którzy intensywnie pracowali pod jego okiem. Warsztaty mistrzowskie, odbywające się w kameralnej atmosferze, były pełne inspirujących rozmów, nowych interpretacji i pięknych dźwięków.

Jakub Wocial, znany ze swojej charyzmy i profesjonalizmu, zadebiutował na scenie w wieku osiemnastu lat w spektaklu „Chłopcy z Placu Broni” w Teatrze na Woli. Rok później założył niezależny teatr Palladium Stage, gdzie zrealizował musical „The Phantom of the Opera. Z życia Upiora”. Wocial zdobył także uznanie Romana Polańskiego, który wybrał go do roli Herberta w musicalu „Taniec Wampirów” w polskiej i niemieckiej premierze.

Od 2012 roku Jakub Wocial pełnił funkcję kierownika artystycznego sceny muzycznej Teatru Rampa, gdzie zrealizował liczne produkcje musicalowe. Za inscenizację „Jesus Christ Superstar” w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zyskał szczególne uznanie podlaskiej publiczności. W czerwcu 2020 roku Wocial stworzył Azyl, miejsce kameralnych spotkań z artystami i publicznością. Jesienią 2021 roku wydał solowy album „Planety”, zawierający 9 utworów, z których każdy opowiada inną, często bardzo osobistą historię. Album promował singiel „Luty”.

W 2022 roku Jakub Wocial wcielił się w postać Judasza w inscenizacji „Jesus Christ Superstar” w Oper Wuppertal w Niemczech. Po powrocie do Polski przygotowywał wznowienie tego spektaklu, który od marca 2024 roku jest wystawiany w Krakowskim Teatrze VARIETE, Teatrze Rampa i OiFP, zdobywając spory sukces komercyjny i artystyczny. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)