Murem za polskim mundurem. Laurki dla żołnierzy, policjantów i pograniczników pełniących służbę na granicy

Listopad 16, 2021

źródło: Książnica Podlaska źródło: Książnica Podlaska

Ponad 50 laurek, pocztówek i rysunków wyrażających wsparcie i wdzięczność służbom mundurowym przygotowali podlascy uczniowie. To pierwsze efekty akcji zainicjowanej przez marszałka województwa i prowadzonej przez Książnicę Podlaską.

– W każdy możliwy sposób chcemy wspierać nasze służby mundurowe, dla których ostatni czas jest niezwykle trudny. Pragniemy pokazać, że jesteśmy z nimi, jesteśmy z nich dumni i bardzo wdzięczni za ochronę polskiej granicy. Niech też najmłodsi obywatele mają okazję do wyrażenia swego wsparcia – powiedział marszałek województwa, Artur Kosicki.

Pierwsze prace, które trafiły do Książnicy Podlaskiej, zostały przygotowane podczas lekcji poświęconych polskim służbom mundurowym. Jak informowała Dorota Szubzda z Działu Edukacji instytucji, można je przynosić do biblioteki głównej (ul. Marii Skłodowskiej Curie 14 A) i filii bibliotecznych do 19 listopada, do godz. 15.00.

Zebrane prace plastyczne trafią do żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. (mt)