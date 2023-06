Multimedialna opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. „Iskry Niepodległej” na Politechnice Białostockiej

27 czerwca, 2023

„Iskry Niepodległej” na kampusie Politechniki Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka „Iskry Niepodległej” na kampusie Politechniki Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

To połączenie kosmicznego designu, cyfrowych technologii, które angażują wszystkie nasze zmysły. Na kampusie Politechniki Białostockiej można już oglądać „Iskry Niepodległej” – nowoczesny spektakl multimedialny Biura „Niepodległa” znajdujący się w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej.

„Iskry Niepodległej” to historie wybitnych Polek i Polaków, których cechą wspólną była chęć zmieniania świata i przekuwanie potencjału w działanie. Wśród nich znajdują się bohaterowie z różnych dziedzin życia tworzących naszą codzienność: techniki, medycyny, nauki, pracy społecznej, kultury, eksploracji świata i kosmosu, sportu.

– To spektakl multimedialny o Polakach, którzy swoimi dokonaniami zmieniali świat, zmieniali Polskę, zmieniali bieg historii. Sceną tego spektaklu jest multimedialna ciężarówka, wystawiennicza naczepa, która krąży po Polsce. Biuro Niepodległa „wyprodukowało” dwie takie naczepy, więc równocześnie w trasie są dwa zespoły – powiedział Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”. – Spektakl ten w ciągu kilkunastu minut pozwala nam przejrzeć biografie czy osiągnięcia kilkudziesięciu Polek i Polaków, z przeróżnych dziedzin życia publicznego, społecznego, naukowego, kulturalnego, odkrywców, sportowców, mężów stanu; pokazać w sumie w skrócie historię tych ostatnich 150 lat i polskie dokonania, z których korzystamy wszyscy, a które często nie wiemy, że są dziełem Polaków – dodaje.

Zwiedzający mogą poznać np. sylwetki Ignacego Paderewskiego – wybitnego pianisty i kompozytora, Kazimierza Nowaka – reportera i podróżnika, Mieczysława Bekkera – konstruktora łazika księżycowego, Wandy Rutkiewicz – uznanej himalaistki, Ireny Sendlerowej – działaczki społecznej ratującej żydowskie dzieci, Jana Szczepanika – autora ponad 200 wynalazków, Marka Kamińskiego – zdobywcy obu biegunów, Ludwika Hirszfelda – lekarza, który wprowadził oznaczenia krwi.

– Cieszę się, że do Białegostoku, do naszego regionu dociera ta nowoczesna mobilna forma prezentacji różnych postaci, które znamy, ale są tu też postacie mniej znane – mówił wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski.

„Iskry Niepodległej” to nie tylko lekcja historii, ale też inspiracja do działania głównie dla młodych ludzi.

– Zadanie uczelni to nie tylko kształcenie fachowe, to jest również przybliżanie dokonań wybitnych Polaków, w czym bardzo pomoże nam to przedsięwzięcie. (…) Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tej wystawy. Innowacyjna forma przedsięwzięcia jest to na pewno ewenement jeśli chodzi o działalność wystawienniczą. Liczę, że dzięki temu zainteresowanie będzie zwielokrotnione – powiedział dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Z bezpłatnych pokazów będzie można skorzystać co pół godziny we wtorek (27.06) i środę (27.06) w godzinach: 10:00-18:00 i w czwartek (29.06) między 10:00 a 16:00. Później „Iskry Niepodległej” pojadą do Łomży. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: