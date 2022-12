Można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

Grudzień 7, 2022

MOPR przy ul. Klepackiej 18, fot. Małgorzata Turecka

Wysokość dodatku elektrycznego, o który można wnioskować od początku grudnia, to 1000 zł złotych lub 1500 złotych, jeśli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh.

– To jest kalejdoskop dodatków – mówi Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku. – Zaczęliśmy w sierpniu od dodatku węglowego, później dodatek na drewno, pellet, olej opałowy. Od kilku dni mamy kolejny dodatek, czyli dodatek elektryczny. Jest on kierowany do odbiorców energii elektrycznej, którzy opalają swoje gospodarstwa domowe właśnie energią elektryczną, czyli pompą ciepła, ogrzewaniem elektrycznym lub bojlerem elektrycznym.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać do 1 lutego 2023 roku osobiście w siedzibie MOPR przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub platformy ePUAP. (hk)