Motoryzacyjne perełki przejadą przez Podlasie

Czerwiec 15, 2022

fot. Małgorzata Turecka

Długi czerwcowy weekend to jak co roku okazja do spotkania na Podlasiu wielu ciekawych zabytków motoryzacji. Wszystko to dzięki odbywającej się w tych dniach imprezie „Podlaski Rajd Moto Retro”.

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „MOTO RETRO”. W tym roku w rajdzie ma wziąć udział ponad 50 pojazdów.

– Będzie można zaobserwować niektóre z naszych eksponatów plus pojazdy naszych gości z kraju i zagranicy. W tym roku postanowiliśmy pokazać naszym przybyszom malownicze zakątki Podlasia wokół Siemiatycz, Drohiczyna i Mielnika – mówi prezes Stowarzyszenia Mirosław Socha.

Rajd rozpocznie się w miejscowości Wólka Nadbużna za Siemiatyczami. Potrwa do niedzieli (19.06).

– Tych zaś, którzy nie będą mogli nas odwiedzić na trasie Rajdu zapraszamy do naszego Muzeum na ul. Węglowej 8 w Białymstoku, gdzie co niedzielę od 11:00 do 15:00 można zwiedzać wystawę przedstawiającą nie tylko zabytki motoryzacji ale także techniki – dodaje Socha.

(mt)