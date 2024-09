Moricon 2024. Konkurs Cosplay przyciągnął tłumy fanów

1 września, 2024

Konkurs cosplay, fot. Jędrzej Pogorzelski Konkurs cosplay, fot. Jędrzej Pogorzelski

Politechnika Białostocka w ostatni weekendu wakacji była świetnym miejscem dla osób, które interesują się kulturą azjatycką. Festiwal Moricon to podlaski konwent skierowany do licznej społeczności fanów mangi i anime.

Na uczestników czekały prelekcje, warsztaty i konkursy. Jedną z głównych atrakcji festiwalu był widowiskowy konkurs cosplay, gdzie tzw. cosplayerzy prezentowali własnoręcznie przygotowane stroje.

– Atrakcji jest tyle, że sama nie potrafię ich zliczyć. Dzieje się dużo, wiele konkursów, wiele prelekcji i wiele wykładów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Co roku jest tyle pięknych strojów z serii mangi i anime, które są bliskie mojemu sercu. Pojawiają się też style, których ja nie kojarzę, ale ich wykonanie zachwyca mnie do tego stopnia, że zachęca mnie do zainteresowania się danym medium – mówi Gabriela Guszcza, organizator główny Festiwalu Moricon.

Cosplay to przede wszystkim bardzo duża społeczność ludzi, którzy są wszechstronnie uzdolnieni, bardzo zaangażowani w to co robią. Są uzdolnieni, bardzo oddani swojej pasji i zdecydowanie konkurs przyjemnie się ogląda.

Według szacunków organizatorów tegoroczną imprezę odwiedziło około 2 tysiące osób. Festiwal Moricon odbywał się w Politechnice Białostockiej już po raz trzeci. Wydarzeniu patronowało Radio Akadera. (jp)

Relacja Jędrzeja Pogorzelskiego z konkursu cosplay: