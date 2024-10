Model prakobiety Lucy jest w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

3 października, 2024

Źródło: UCP

Wielka dama nauki i paleocelebrytka, prakobieta Lucy jest w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym. Nowy eksponat jest naturalnych rozmiarów australopitekiem.

Naturalnych rozmiarów model Lucy dołączył do neandertalczyka na wystawie „Śladami naszych przodków”.

– W tym roku przypada 50 rocznica odkrycia szkieletu słynnego Australopitekus afarensis, którą nazwano Lucy – mówi dr Anna Matwiejuk, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego. – Lucy jest ikoną nauki, wielką damą nauki, dlatego, że była okazem wzorcowym i jest nadal okazem wzorcowym, do której porównuje się szczątki kopalne antropologiczne, dlatego, że była pierwszą istotą, odnalezioną z okresu pliocenu, czyli liczącą około 3 milionów lat temu.

Fragmenty szkieletu odnalezione zostały w 1974 roku przez amerykańskiego paleoantropologa Donalda Carla Johansona w pobliżu formacji Hadar w Etiopii. Jej imię zostało zaczerpnięte z popularnej wówczas piosenki zespołu Beatlesów „Lucy in the Sky with Diamonds”. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Anną Matwiejuk, kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego: