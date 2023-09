Mobilna Strefa Zdrowia w Supraślu

8 września, 2023

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Z bezpłatnych badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich podczas Mobilnej Strefy Zdrowia będą mogli skorzystać mieszkańcy i turyści w ten weekend (09-10.09) w Supraślu.

Na pikniku będzie można wykonać analizę składu ciała, określić wiek metaboliczny organizmu oraz BMI i skonsultować swoje wyniki z doradcami ds. profilaktyki i promocji zdrowia, zrobić badanie EKG, USG płuc, mammografie, czy przegląd dentystyczny dla dzieci i młodzieży, a panie będą mogły nauczyć się samobadania piersi na profesjonalnych fantomach.

Ponadto będzie pokaz sprzętu ratowniczego straży pożarnej, wojska i policji, informacje o prozdrowotnym wpływie przebywania w lesie na organizm człowieka, a dla najmłodszych: konkursy, malowanie buzi, zmywalne tatuaże, balony czy zabawy. Mobilna Strefa Zdrowia będzie również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

– W ramach projektu „Zdrowe Życie” zaplanowaliśmy działania, które mają zachęcić dorosłych i dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia. Weekend to dobry czas, by zadbać o zdrowie i odwiedzić Mobilną Strefę Zdrowia w Supraślu, która umożliwia wykonanie szeregu bezpłatnych specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich. Warto podkreślić, że z badań oferowanych w Mobilnej Strefie Zdrowia może skorzystać każdy – mówi Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze przy Placu Tadeusza Kościuszki w Supraślu od 10:00 do 19:00 jutro i w niedzielę. (hk)