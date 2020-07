Młody mężczyzna próbował wwieźć do Polski nielegalny towar o wartości ćwierć mln. zł

Lipiec 12, 2020

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej z przejścia granicznego w Bobrownikach udaremnili przemyt 17,5 tys. paczek papierosów.

Nielegalny towar, którego szacunkowa wartość wynosi blisko 250 tys. złotych, ukryty był w ładunku węgla drzewnego.

– Funkcjonariusze podlaskiej SG i KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach wytypowali do szczegółowej kontroli białoruską ciężarówkę przewożącą do Polski worki z węglem drzewnym do grilla. Podczas sprawdzania ładunku mundurowi wykryli, że oprócz deklarowanego towaru, w części worków ukryte są papierosy z białoruskimi znakami akcyzy – mówił oficer prasowy podlaskiej KAS Maciej Czarnecki.

Rozładunek, sprawdzenie wszystkich worków oraz dokładne przeliczenie papierosów trwało ponad dobę. Wobec 25-letniego Białorusina, kierowcy tira wszczęto postępowanie karne skarbowe. (ea/mc)