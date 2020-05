„Minister musi być poza wszelkimi podejrzeniami”. KO składa wniosek do NIK-u

Maj 22, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz zapowiedział, że KO założy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie centrum kardiologii w Bielsku Podlaskim.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócą się do NIK-u, aby ta sprawdziła czy proces powstawania kliniki kardiochirurgii w Bielsku Podlaskim przebiegał zgodnie z prawem oraz jak była rola ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego żony w całej tej inwestycji.

– Minister konstytucyjny Łukasz Szumowski musi być poza wszystkimi podejrzeniami. Niestety jego wyjaśnienia w sprawie inwestycji w centrum kardiologii w Bielsku Podlaskim są całkowicie nie przekonujące. Nie mając wiary w to jak funkcjonuje prokuratura, jako posłowie Koalicji Obywatelskiej, skierujemy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, aby sprawdziła te wszystkie powiązania. Nie możemy przejść do porządku dziennego nad faktem, że nad ministrem konstytucyjnym ciążą podejrzenia o związki z przestępczym biznesem – mówił poseł Koalicji Robert Tyszkiewicz.

Poseł Tyszkiewicz postanowił złożyć zawiadomienie do NIK -u po doniesieniach tygodnia „Polityka”, że minister i jego żona mieli być powiązani z biznesmenem z Suwałk Danielem.O, który usłyszał zarzuty w sprawie przestępstw finansowych, a którego wcześniej Łukasz Szumowski miał zaprosić do współpracy w tworzeniu centrum kardiologicznego w Bielsku Podlaskim. (ea/mc)