Minerały, skamieniałości, kamienie jubilerskie, ceramika. Skarby Ziemi znowu w Białymstoku

Październik 19, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Po blisko dwuletniej przerwie do Białegostoku wracają Targi Minerałów i Biżuterii „Skarby Ziemi”. Dwudziesta druga już odsłona tego wydarzenia odbędzie się w najbliższy weekend (23-24.10).

To okazja do obejrzenia, ale też kupienia minerałów, skamieniałości, kamieni jubilerskich, muszli, pereł, bursztynów, czy autorskiej biżuterii. Na miejscu będzie też można kupić elementy do produkcji biżuterii: okucia jubilerskie, linki, kleje oraz fachową literaturę.

Atrakcją targów będzie wystawa minerałów i skamieniałości z kolekcji p. Pawła Żochowskiego z Warszawy.

Targi Minerałów i Biżuterii „Skarby Ziemi” odbędą się w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A. W sobotę (23.10) będzie się tam można wybrać między 10.00 a 18.00, a w niedzielę (24.10) od 10.00 do 17.00.

Targi odbędą się zgodnie z sanitarnymi wytycznymi dotyczącymi COVID-19. Odwiedzający będą musieli zasłaniać usta i nos, zdezynfekować ręce i zachować bezpieczny dystans od innych oglądających.

Na 87.7 FM rozdajemy zaproszenia na to wydarzenie. (mt)