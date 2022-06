Miłośnicy komunikacji miejskiej chcą wyremontować przegubowego Ikarusa. To jedyny taki model na Podlasiu

Czerwiec 7, 2022

źródło: zrzutka.pl źródło: zrzutka.pl

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku chce wyremontować kolejnego Ikarusa, tym razem przegubowego. To pojazd z 1985 roku z manualną skrzynią biegów, który kilka lat temu został odkupiony od MPK Częstochowa. To dokładnie ten model, który każdy z nas pamięta choćby z przysłowiowej jazdy „na kole”.

– Kwota, którą określiliśmy w zrzutce jest można powiedzieć kwotą orientacyjną, na rozpoczęcie prac. Ikarus wymaga dość dużego nakładu prac i finansów, co też jest związane z choćby cenami metali. Jeżeli myślimy o naprawie konstrukcji nośnej, czyli kratownicy, to są to elementy metalowe. Te 20 tys. złotych powinno nam wystarczyć na naprawę kratownicy oraz na przygotowanie go do malowania i być może pomalowanie go w oryginalne czerwone barwy. Musimy też naprawić układ hamulcowy, układ powietrzny – wymienia Adrian Nikołajuk, prezes zarządu Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku.

Pieniądze na naprawę Ikarusa zbierane są na portalu zrzutka.pl.

W ubiegłym roku, dzięki wsparciu internautów, udało się zebrać potrzebne pieniądze na remont ostatniego białostockiego Ikarusa, który fabrycznie był przegubowy, ale na początku lat 90. został zmodyfikowany na pojazd pogotowia technicznego.

– Akcja wtedy przekroczyła nasze oczekiwania. Udało się ten autobus uratować. W tej chwili pracujemy nad jego sprawnością techniczną. W tamtym roku zrobiliśmy remont hamulców, w tym roku już zerwaliśmy z niego prawie całą reklamę. Zregenerowaliśmy także sprężarkę, tutaj dzięki pewnemu Panowi z Łodzi, który podarował nam praktycznie całą skrzynkę części do Ikarusa. Powoli zabieramy się za przygotowanie go do malowania, żeby odzyskał swój dawny blask. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się go odmalować – dodaje Nikołajuk.

Krótszy Ikarus ma służyć jako pogotowie techniczne. Ikarus przegubowy ma być atrakcją dla mieszkańców. Według planu, autobus ma wrócić na ulice i wozić chętnych w ramach wakacyjnych przejażdżek z przewodnikiem. (mt)

Z Adrianem Nikołajukiem, prezesem zarządu Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku rozmawiała Małgorzata Turecka: