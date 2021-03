Mieszkasz w Wasilkowie? Wygrywasz! 3. edycja loterii

Marzec 4, 2021

źródło: UM Wasilków źródło: UM Wasilków

Telefony komórkowe, smartwatche, rowery, robota kuchennego, a nawet samochód hybrydowy można wygrać w loterii organizowanej przez gminę Wasilków.

Wystarczy, że podczas rozliczania się z fiskusem wskażemy gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania, a następnie zalogujemy się na stronie konkursu.

– Strona loterii: pitwwasilkowie.pl. Po pierwszej edycji zabawy przybyło nam około 1200 nowych podatników, po drugiej około 700. Ważne, aby dana osoba, która przenosi się do Wasilkowa, identyfikowała się również z gminą. Jeśli wskazuje w swojej deklaracji gminę Wasilków, jako miejsce zamieszkania, to ponad 38% podatku trafi do budżetu gminy. Dzięki czemu będziemy mogli realizować więcej inwestycji – mówił burmistrz miasta Adrian Łuckiewicz.

Burmistrz Wasilkowa dodaje, że podatek PIT jest najistotniejszą częścią dochodów własnych gminy.

– Uważam, że dzięki takim działaniom, jak loteria, mamy więcej pieniędzy w budżecie. W pierwszym roku mojej kadencji, wpływy z tego podatku oscylowały w okolicach 20 mln złotych, teraz wynoszą już ponad 25 mln złotych – mówił Adrian Łuckiewicz.

Rejestracja uczestników loterii potrwa do 9 maja. (ea/mc)