„Mieszkanie dla Absolwenta” więcej lokali. Plany na kolejne

23 stycznia, 2025

Mieszkanie dla absolwenta, fot. Dariusz Piekut Mieszkanie dla absolwenta, fot. Dariusz Piekut

Radni Białegostoku zdecydowali o zwiększeniu liczby mieszkań dostępnych dla uczestników programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Lokale znajdują się w nowoczesnym bloku przy ulicy Absolwentów.

Pierwsi najemcy wprowadzili się do budynku już jesienią 2024 roku. Początkowo dla absolwentów przeznaczono 93 mieszkania, ale sukces programu skłonił władze miasta do zwiększenia tej liczby do 120, a teraz – do 159, co stanowi 85% wszystkich lokali w budynku.

– Mieszkania są pod klucz, to nie jest stan deweloperski. Nie trzeba ponosić nakładów rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby dostosować te mieszkania, czy je wykończyć. Takie mieszkanie w okolicach 40-50 m/kw z opłatami, to będzie koszt rzędu 1000 zł. – mówi Andrzej Ostrowski dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

W pierwszej edycji programu wpłynęło 131 wniosków, z czego 120 osób spełniło kryteria. Większość beneficjentów to absolwenci Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale wśród najemców są także osoby związane z uczelniami z innych miast, takimi jak Kraków czy Łódź.

Drugi nabór, przeprowadzony w grudniu 2024 roku, zakończył się pozytywną oceną 69 z 74 nowych wniosków.

Blok przy ulicy Absolwentów, kosztował miasto ponad 57 milionów złotych. W planach jest budowa kolejnych trzech budynków wielorodzinnych w których będzie ponad 600 mieszkaniami. Białystok liczy na dalsze wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego. (ew)