Radni PiS-u chcą, aby Senat jak najszybciej przyjął ustawę ws. Funduszu Odbudowy

Maj 20, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Białostoccy Radni Prawa i Sprawiedliwości na najbliższej sesji miasta chcą przyjąć stanowisko wzywające marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego do jak najszybszego przyjęcia ustawy dotyczącej Funduszu Odbudowy z Unii Europejskiej. W tej sprawie złożyli projekt do przewodniczącego rady miasta.

– Chodzi mianowicie o to, że my jako samorząd białostocki w wyniku pandemii naprawdę bardzo cierpimy. Chcielibyśmy, żeby pieniądze z Unii Europejskiej przyszły do nas jak najszybciej. Dlatego chcemy zaapelować jako Rada Miasta, mam nadzieję na najbliższej sesji, do Tomasza Grodzkiego, żeby nie wstrzymywał procedowania ustawy o zasobach własnych UE, tylko jak najszybciej ją poparł – mówi radny Henryk Dębowski.

Sesja miasta odbędzie się w najbliższy poniedziałek (24.05). (ea)