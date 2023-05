Międzynarodowy mistrz Jakub Kosakowski wygrał Turniej Szachowy o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej

6 maja, 2023

Turniej Szachowy o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość Turniej Szachowy o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość

Blisko 80 osób uczestniczyło w Turnieju Szachowym o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej. Zwyciężył międzynarodowy mistrz Jakub Kosakowski. Drugie miejsce zajął arcymistrz Tomasz Markowski. Na trzeciej pozycji znalazł się Kacper Żochowski, który jest mistrzem FIDE.

Dodatkowo przyznano jeszcze trzy nagrody. Najlepszą kobietą okazała się Michalina Rudzińska, aktualna mistrzyni Polski. W kategorii najlepszy uczeń znalazła się Klara Szczotka, która jest aktualną mistrzynią Polski do lat 16. Natomiast w kategorii na najlepszego studenta uplasował się Maciej Kamiński.

– W szachy można grać od lat 5 do 105. To pokazuje, że szachy integrują i jednoczą nas wszystkich. Gra w szachy pokazuje też, że Politechnika łączy pokolenia – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – To jest rywalizacja, która może się odbywać pomiędzy osobami w bardzo różnym wieku i szanse są równe.

Turniej szachowy został rozegrany systemem szwajcarskim – 9 rund po 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

– W szachach mocno się objawia matematyka, kombinatoryka, ale oczywiście królewska gra ma swoje zasady i uczy bardzo mocno struktur i logicznego myślenia – zapewnia prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Turniej szachowy odbył się w ramach projektu „SCIENCE Kultura”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Celem projektu jest promocja nie tylko nauki i nowoczesnych technologii, ale również sportu, w tym szachów – mówi Joanna Panasiuk, kierownik projektu „SCIENCE Kultura”. W projekcie planujemy kolejne kawiarnie naukowe z tematyką popularnonaukową i branżową, do tego będziemy organizować cykl spotkań z uczniami szkół i studentami, w którym uczestnicy będą wygłaszać swoje idee.

Nagrody w klasyfikacji OPEN to 1500 złotych dla zwycięzcy oraz 1000 złotych za srebro i 500 złotych za medal brązowy. Na dodatkowe 500 złotych otrzymali zwycięzcy poszczególnych kategorii turniejowych. W turnieju sędziował Leszek Zega, sędzia szachowy klasy międzynarodowej oraz Prezes Podlaskiego Związku Szachowego. (hk)