Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Białymstoku

23 sierpnia, 2024

200 ras i ponad 2300 psów zaprezentuje się na dwóch wystawach w sobotę (24.08) i niedzielę (25.08) na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Już po raz 18. odbędą się Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych.

Przyjadą hodowcy z 15 krajów Europy.

– Będą takie rasy, które będą też pojedynczymi egzemplarzami, które są zgłoszone tylko naszą wystawę. Z większych ras będą owczarki niemieckie czy rothfilery. Będzie duża grupa jamników, ale będą też takie psy, które rzadko spotykamy na naszych ulicach – mówi Jarosław Gesinowski, organizator 18. Międzynarodowej Wystawa Psów Rasowych.

W trakcie wystawy sędziowie wybiorą najpiękniejszych przedstawicieli poszczególnych ras. – Na wystawach oceniana jest przede wszystkim budowa. Każda rasa ma swój wzorzec i hodowcy starają się do tego wzorca jak najbardziej zbliżyć i sędziowie mają za zadanie wyłapać te najpiękniejsze, te najbardziej zbliżone do wzorca egzemplarze. Poza tym, że pies jest pięknie zbudowany, musi też pięknie wyglądać, musi mieć odpowiedni charakter, musi umieć się prezentować, musi mieć kondycję. To wszystko musi współgrać – dodaje Jarosław Gesinowski.

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych potrwa od 10:00 do 18:00. (hk)