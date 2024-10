9 października, 2024

Źródło: Fundacja Kotkowo Źródło: Fundacja Kotkowo

Miłośnicy kotów będą mieli okazję podziwiać te najpiękniejsze na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę (12.10) i niedzielę (13.10) w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej.

– Tam będzie taki top of the top, taka śmietanka, arystokracja, kocie książęta i księżniczki – zapewnia Agata Kilon z Fundacji Kotkowo. – Będą to koty wielkie typu maine coon, koty, które zapomniały futra, czyli takie piękne sfinksy, mamy brytyjczyki, mamy kotki syjamskie, więc naprawdę przegląd różnych ras nie tylko z Polski, bo również są kotki fińskie, czeskie. Naprawdę z różnych stron ludzie przyjeżdżają, żeby te swoje zwierzaki pokazać.

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Białymstoku co roku odbywa się w październiku, czyli miesiącu dobroci dla zwierząt. Dlatego też Fundacja Kotkowo będzie miała tam swoje stoisku, aby zbierać środki na bezdomne koty. Na wystawie będą także stoiska z akcesoriami i karmą. Koty można będzie podziwiać w godz. 10:00-17:00. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (hk)

