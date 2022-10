Międzynarodowa komisja akredytacyjna w Politechnice Białostockiej

Październik 20, 2022

Rada Administracyjna European Network of Accreditation of Engineering Education na Politechnice Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka gości Zgromadzenie Ogólne European Network of Accreditation of Engineering Education.

Na zaproszenie dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, a zarazem wiceprzewodniczącej Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE) do Politechniki Białostockiej przyjechali przedstawiciele agencji i innych instytucji akredytacyjnych z całej Europy. 20 października miało miejsce posiedzenie Rady Administracyjnej ENAEE, zaś 21 października odbędzie się Zgromadzenie Ogólne, które wybierze nowego przewodniczącego ENAEE.

– Gościmy najważniejszych przedstawicieli organizacji, która nadaje certyfikaty europejskie EUR-ACE® Label kierunkom inżynierskim – informuje dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Bardzo się cieszę, że członkowie Rady Administracyjnej i Zgromadzenia Ogólnego przyjęli zaproszenie Politechniki Białostockiej. Jako wiceprezydent Rady Administracyjnej jestem w tej części ENAEE, która decyduje o nadaniu certyfikatów europejskie EUR-ACE® Label w całej Europie.

Międzynarodowi goście już 20 października zwiedzą najważniejsze obiekty Politechniki Białostockiej, zobaczą ekspozycję Muzeum Sybiru i poznają najważniejsze miejsca Białegostoku. 21 października czeka ich między innymi Zgromadzenie Ogólne i wybór nowego przewodniczącego oraz wizyta w Muzeum Ikon w Supraślu. (jd)