Miasto oddało hołd bohaterom Bitwy Białostockiej

22 sierpnia, 2024

104. rocznica Bitwy Białostockiej, źródło: UM Białystok 104. rocznica Bitwy Białostockiej, źródło: UM Białystok

To była największa bitwa w Białymstoku. I to bitwa zwycięska. 104 lata temu, 22 sierpnia 1920 roku wojska polskie – 1 Pułku Piechoty Legionów wygrały walkę z bolszewikami. Hołd bohaterom ówczesnych walk oddano w czwartek (22.08) pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki.

W uroczystościach wzięły udział władze miasta, województwa, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji i instytucji oraz mieszkańcy.

22 sierpnia 1920 r. w Białymstoku doszło do walk pomiędzy 1 Pułkiem Piechoty Legionów i wycofującymi się spod Warszawy resztkami rosyjskiej 16 Armii oraz towarzyszącymi im oddziałami 3 Armii. Najostrzejsze walki rozgrywały się w rejonie ulic: Warszawskiej, Pałacowej, Suraskiej i Sienkiewicza. Kilkugodzinna akcja militarna prowadzona na ulicach miasta zakończyła się rozbiciem sił bolszewickich i wyzwoleniem Białegostoku. Straty po stronie polskiej to 34 zabitych i ponad 200 rannych, natomiast po stronie rosyjskiej – ok. 800 zabitych i rannych, a ponad 8 tys. żołnierzy agresora trafiło do niewoli. Wojska polskie zdobyły trzy pociągi, samolot, 22 działa i 147 karabinów maszynowych. (red.)