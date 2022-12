Miasto nie zapomina o ptakach. Każdy z nas może włączyć się w akcję dokarmiania skrzydlatych przyjaciół

Grudzień 15, 2022

Miasto pamięta o dokarmianiu ptaków zimą, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Zima to trudny czas dla ptaków, które mają problemy ze znalezieniem jedzenia. Dlatego miasto wzorem lat ubiegłych prowadzi akcję ich dokarmiania. Zachęca też mieszkańców, by się w nią włączyli.

W parkach i na skwerach znajdują się drewniane karmniki, do których na bieżąco trafiają różne ptasie przysmaki, np. mieszanki ziaren zbóż, ziarna słonecznika i kukurydzy oraz kule tłuszczowo-zbożowe. Takimi smakołykami interesują się sikorki, gile czy dzięcioły.

Mieszkańcy mogą się przyłączyć do akcji dokarmiania ptaków. Ważne, aby pokarm wykładany do karmników był świeży i odpowiedni dla ptaków. Nie mogą to być resztki żywności z naszych stołów, pieczywo czy kawałki ciasta. Upewnijmy się, jaki pokarm jest dla ptaków odpowiedni, bo tylko świeże, odżywcze i pełne energii pożywienie pozwoli naszym skrzydlatym przyjaciołom przetrwać w dobrym zdrowiu i kondycji trudny, zimowy czas. Najlepiej, żeby do karmników trafiały nasiona roślin takich, jak słonecznik, proso, kukurydza, sorgo czy kasze.

W tym sezonie rozstawionych zostało 36 drewnianych karmników wolnostojących. Znajdziemy je: w Parku Branickich (3 szt.), w Parku Planty (7 szt.), na Bulwarach im. Zyndrama Kościałkowskiego (2 szt.), w Parku Starym im. Księcia Józefa Poniatowskiego (2 szt.), w Parku Konstytucji 3 Maja (3 szt.), w Parku Lubomirskich (1 szt.), w Parku Centralnym (1 szt.), w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej (1 szt.), w Parku Antoniuk (4 szt.), na Placu Bł. ks. Michała Sopoćki (1 szt.), na Skwerze Armii Krajowej (1 szt.), na bulwarach ks. dr Stanisława Hałko (1 szt.), na Skwerach Tamary Sołoniewicz (1 szt.), na Skwerze przy ul. Żabiej (1 szt.), na Skwerze Janusza Smacznego (1 szt.), na Skwerze Anny Markowej (1 szt.), na Skwerze Bł. Bolesławy Lament (1 szt.), na Skwerze im. doc. Włodzimierza Zankiewicza (2 szt.), na Skwerze przy ul. Pułkowej (1 szt.), na bulwarach przy ul. Zbigniewa Herberta (1 szt.).

Akcja dokarmiania ptaków potrwa do wiosny. (mt)