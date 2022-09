Mecz towarzyski Polska – Grecja U-21 na Stadionie Miejskim w Białymstoku

Wrzesień 21, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Dwa mecze w naszym regionie (w Białymstoku i w Suwałkach) rozegra we wrześniu reprezentacja Polski U-21. Przed kadrą młodzieżową prowadzoną przez trenera Michała Probierza towarzyskie spotkanie z Grecją 23 września, o 16:30 na Stadionie Miejskim w Białymstoku, drugie z Łotwą, 27 września, o 17:30 na Stadionie Miejskim w Suwałkach.

Michał Probierz debiutuje w roli szkoleniowca kadry młodzieżowej – reprezentacji Polski do lat 21. I nie ukrywa, że cieszy się z powrotu do Białegostoku. – Mecz w Białymstoku zostanie rozegrany dzień przed moimi 50. urodzinami. Białystok to miasto piłkarskie. Zapraszam wszystkich kibiców. Postaramy się, by było to dobre widowisko i kibice zapamiętali reprezentację U-21 jako godną reprezentowania barw Polski – mówił trener Probierz podczas konferencji prasowej.

O tym, że warto zobaczyć mecz Polska-Grecja jest przekonany Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku. – A Michał Probierz wraca do domu, na Stadion Miejski w Białymstoku; teraz jako trener reprezentacji U-21. Reprezentacja już jest na zgrupowaniu w Białymstoku i przygotowuje się do meczu – mówił Rafał Rudnicki zapraszając kibiców na mecz.

Sławomir Kopczewski, prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej zapewnia, że spotkanie na białostockim stadionie będzie atrakcyjne. – Dla nas to wyróżnienie, że reprezentacja gra w Białymstoku. Nie mamy się czego wstydzić. Mamy trenera Michała Probierza, mamy dobrych zawodników – podkreślił Sławomir Kopczewski.

Wejściówki na mecz młodzieżowej reprezentacji Polski z Grecją można kupić przez oficjalną stronę PZPN. Bilety na spotkanie są w cenie 15 i 20 złotych.

Michał Probierz jako trener reprezentacji U-21 zastąpił na stanowisku Macieja Stolarczyka. Nowy opiekun kadry dobrze zna Stadion Miejski w Białymstoku. Probierz w latach 2008-2011 i 2014-2017 był trenerem białostockiej Jagiellonii. Prowadzona przez szkoleniowca drużyna wywalczyła wówczas Puchar Polski i Superpuchar Polski, a w sezonie 2016/2017 Żółto-Czerwoni zostali wicemistrzem kraju. (at)