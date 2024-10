Mateusz Skrzypczak powołany do reprezentacji Polski na październikowe mecze

1 października, 2024

źródło: jagiellonia.pl

Mateusz Skrzypczak, obrońca Jagiellonii Białystok, został powołany do piłkarskiej reprezentacji Polski na nadchodzące październikowe mecze. Dla 24-letniego środkowego obrońcy będzie to debiut w seniorskiej kadrze narodowej, choć wcześniej reprezentował Polskę w drużynach juniorskich i młodzieżowych do lat 15, 16, 17 i 18.

Jestem niesamowicie szczęśliwy i dumny. To było moje największe marzenie od dzieciństwa. Wydaje mi się, że każdy młody chłopak, który gra w piłkę, o tym marzy – mówił wzruszony Skrzypczak w wywiadzie dla klubowych mediów. Piłkarz przyznał, że powołanie było dla niego zaskoczeniem. – Mimo że było to moje marzenie, nie spodziewałem się tego. Nie miałem żadnych przecieków, dowiedziałem się tak jak wszyscy. Telefon od razu zaczął wibrować, byłem przeszczęśliwy – dodał zawodnik.

Skrzypczak dołączył do Jagiellonii dwa lata temu, wcześniej był związany z Lechem Poznań. W zeszłym sezonie, w którym Jagiellonia zdobyła mistrzostwo Polski, rozegrał 28 meczów i strzelił trzy gole. (pc)