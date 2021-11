Mali żacy rozpoczną naukę na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym

Listopad 19, 2021

140 małych żaków weźmie udział w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego na Politechnice Białostockiej. Będą to uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych z Białegostoku, Augustowa i Siemiatycz.

Program PUD jest bardzo bogaty.

– Oprócz matematyki, będziemy mieć zajęcia, które przybliżą naszym najmłodszych sztuczną inteligencję. Będziemy pokazywać, jak się szybko uczyć, efektywnie nie tracąc czasu zapamiętać duże porcje materiału. Oprócz tego pokażemy naszym małym żakom kamerę termowizyjną, nie zabraknie też zajęć z Klasą Konfucjańską Politechniki Białostockiej, czy z Radiem Akadera. Będziemy też rzeźbić w 3D – mówi Marta Tomiczek, zastępca koordynatora Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Inicjatywa Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego realizowana jest na uczelni już od przeszło 10 lat, i to z sukcesem.

– Przed pierwszą edycją była obawa, czy to się rzeczywiście uda. Tak naprawdę od samego początku było to wielkie wow. Dla nas także było to wielkim zaskoczeniem, że jest zapotrzebowanie na takie zajęcia właśnie dla tej grupy wiekowej. Moim zdaniem projekt ten daje bardzo dużo satysfakcji, bo te dzieci, które przychodzą do nas na Politechnikę, faktycznie aktywnie uczestniczą w zajęciach, chcą się czegoś dowiedzieć. Widzimy, że przynosi to skutki, ponieważ absolwenci Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego stają się później uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, a także naszymi studentami – dodaje Marta Tomiczek.

Uroczysta inauguracja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, w sobotę, 27 listopada. Harmonogram zajęć dostępny jest tutaj. (mt)

Z Martą Tomiczek, zastępca koordynatora Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, rozmawiała Julitta Grzywa: