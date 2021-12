Magdala, Alicja Szemplińska i C-BooL. Sylwestrowa zabawa na Rynku Kościuszki

Grudzień 9, 2021

źródło: UM Białystok

W Białymstoku będzie miejski Sylwester, choć z ograniczeniami dotyczącymi limitu osób. Jego gwiazdami będą Alicja Szemplińska i C-BooL.

Sylwestrowa zabawa na Rynku Kościuszki rozpocznie się o 21.00. Jako pierwsza wystąpi znana białostoczanom dj-ka Magdala. Następnie na scenie pojawi się Alicja Szemplińska – zwyciężczyni programów: „The Voice of Poland” i „Szansa na sukces – Eurowizja 2020”. Dalszą część koncertu wypełni C-BooL – znany i lubiany DJ, producent muzyczny.

Z uwagi na pandemię w imprezie na rynku będzie mogło wziąć udział jedynie 3 tys. osób. Spośród nich jedynie 250 uczestników będzie mogło być niezaszczepionych. Przy wejściu osoby zaszczepione będą musiały okazać certyfikat szczepień.

– Sylwester w tym roku troszkę na mniejszą skalę, ale chcemy go zorganizować z uwagi na to, żeby pokazywać, że w jakiś tam sposób do tej normalności wracamy. Myślę, że będzie to także promocja szczepień – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z tradycją o północy na scenie pojawi się prezydent Białegostoku, który złoży mieszkańcom życzenia. Chwilę po północy będzie można obejrzeć pokaz laserów. Impreza zakończy się ok. godz. 1.00 w nocy. (mt)