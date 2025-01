Lubisz League of Legends oraz Teamfight Tactics? Zapisz się na turniej gier e-sportowych

29 stycznia, 2025

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

League of Legends oraz Teamfight Tactics to gry, w które będzie można rywalizować podczas turnieju e-sportowego Augustów Winter Showdown. Rywalizacja będzie odbywać się od 28 lutego do 2 marca w Augustowie, a teraz trwają zgłoszenia.

League of Legends jest to bardzo popularna gra.

– League of Legends polega na rywalizacji 10 osób w drużynach po 5 osób, które po prostu walczą na dużej mapie, zdobywając różne cele. Natomiast Teamfight Tactics to takie właściwie połączeniem szachów oraz League of Legends i jest to gra strategiczna. Polega na planowaniu drużyny i osoba, która będzie miała największe umiejętności elastyczne oraz adaptacyjne, właściwie wygra cały turniej – mówi Hubert Baranowski, student Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, współorganizator turnieju.

W Augustów Winter Showdown angażuje się również Politechnika Białostocka, bo studenci z trzech kół naukowych poprowadzą warsztaty lego czy VR. Ponadto zaplanowano również atrakcje dla fanów szachów, wędkarstwa oraz strzelectwa.

– Koło Gier Logicznych z Politechniki Białostockiej będzie zajmować się obstawą planszówkową naszego wydarzenia. Koło Wektor będzie zajmować się VR-ami i generalnie będą prowadzone warsztaty dla młodszych i starszych, aby poznać tą technologię. A z racji cykliczności eventu, czyli że będzie się pojawiał co roku, koło Marketing 5.0 będzie zajmować się całą otoczką typu after movie, czy marketingiem wydarzenia na przyszłe lata – dodaje Hubert Baranowski.

Szczegóły i zapisy dotyczące Augustów Winter Showdown są na funpagu wydarzenia. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Hubertem Baranowskim, studentem Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, współorganizatorem Augustów Winter Showdown: