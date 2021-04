Lowlanders Białystok zagrają pierwszy mecz w sezonie

Kwiecień 30, 2021

Drużyna Lowlanders Białystok rozpoczyna pierwszy sezon w Polskiej Futbol Lidze pod egidą Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Sezon rozpoczął się 17 kwietnia, ale białostoczanie rozpoczną rozgrywki dopiero 1 maja, podejmując drużynę ze stolicy – Warsaw Mets. Do tej pory rywalizowali ze sobą dwukrotnie, oba mecze wygrywając (34:6 w 2019 i 25:0 w 2020).

Drużynę z Białegostoku poprowadzi duet trenerów Troy Baker oraz Allen Wahstrom, pomagać im będą: Damian Kołpak, Mikołaj Pawlaczyk oraz Olaf Moczydłowski. W drużynie zobaczymy też nowych graczy z zagranicy, pochodzący z USA Derrick Evans, który poprowadzi ofensywę i Jamie Cumberbatch, Benjamin Lolmede (Francja), Sarunas Tiskus (Litwa), Yan Khalimon (Białoruś) oraz Igor Bayar (Białoruś). Z polskich klubów przyszli: Eryk Paszkiewicz (Warsaw Eagles) i Łukasz Lau (Dragons Wieliczka).

– Łącznie mamy 40 wychowanków, więc można się cieszyć, że trzon drużyny to ludzie stąd, z Białegostoku. Dzięki jednemu z lepszych w kraju programów juniorskich mamy w drużynie 25 zawodników do 21 roku życia, a to dobry prognostyk na przyszłość. Nie są to jakieś żółtodzioby, a chłopcy, którzy grają w futbol po 3-4 lata. Czas najwyższy, żeby zaczęli wchodzić na wyższy poziom, grając częściej. Dodając do tego 30 doświadczonych zawodników, mamy naprawdę ciekawy skład, który wierzę, że będzie potrafił zamieszać w lidze. Nasz cel co roku jest ten sam i nie będę owijał w bawełnę, gramy o Mistrzostwo Polski – powiedział prezes białostoczan, Piotr Morko.

Drużyna z Warszawy przegrała pierwszy mecz ligowy z Silesia Rebels Katowice 20:22 i na pewno czeka ich trudne zadanie w starciu z Lowlanders. Białostoczanie mieli 3 miesiące na przygotowanie do sezonu i według zapowiedzi trenera są przygotowani do pierwszego meczu bardzo dobrze.

– Przed pierwszym meczem mieliśmy ciekawy okres. Drużyna nabiera oczekiwanego kształtu i ostatnie tygodnie pomogły nam stworzyć ciekawy i mocny zespół. Wreszcie możemy zagrać przeciwko innej drużynie, bo przez 3 miesiące nie organizowaliśmy żadnych gier kontrolnych. Wiem, że jesteśmy gotowi i przygotowani, aby sprostać temu wyzwaniu i wygrać na otwarcie sezonu w Białymstoku. Warsaw Mets, mimo że nie wygrali ostatniego meczu, nadal są bardzo niebezpieczną drużyną. Musimy skupić się na realizowaniu założeń meczowych i mam nadzieję, że wyjdziemy ze starcia z wywalczonym zwycięstwem – powiedział główny trener Lowlanders, Troy Baker.

Oprócz Lowlanders i Mets w lidze zagrają Bydgoszcz Archers, Silesia Rebels Katowice, Tychy Falcons, Kraków Kings, Warsaw Eagles. Finał rozgrywek zaplanowany jest na 17 lipca.

Mecz Lowlanders Białystok – Warsaw Mets rozpocznie się o 13.00 na bocznym boisku Stadionu Miejskiego. Ze względu na ograniczenia, obecność kibiców jest niemożliwa. Transmisja z meczu na kanale Youtube. (źródło: Biuro Prasowe Lowlanders Białystok/mc)