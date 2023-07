Lowlanders Białystok z trzecim tytułem Ulubionej Drużyny Województwa Podlaskiego

19 lipca, 2023

Drużyna Lowlanders Białystok po raz trzeci wygrała Wielki Turniej Województwa Podlaskiego, organizowany przez urząd marszałkowski. Do rywalizacji stanęły 32 drużyny, na które łącznie oddano niemal 15 tys. głosów.

Zwycięzcami po raz kolejny zostali Lowlanders Białystok, którzy w finale pokonali KS BAS Białystok. Na najniższym stopniu podium stanęła natomiast Warmia Grajewo.

Pamiątkowe puchary przedstawicielom klubów wręczył marszałek Artur Kosicki.

–Bardzo dziękuję, że wszystkie kluby, które wzięły udział w naszej zabawie, podeszły do tego zadania bardzo profesjonalnie i w taki sposób zaktywizowały swoich fanów. Okazało się, że była to rekordowa edycja. Z roku na rok widać, że rośnie liczba osób, które wspierają swoje kluby w turnieju – powiedział marszałek Artur Kosicki. – Warto, żeby fani byli czujni i cały czas wspierali swoje drużyny. Cieszę się, że ta zabawa się udała. Może nie jest ona prestiżowa, ale myślę, że poczucie wsparcia od fanów jest dla was równie ważne.

Trzecia edycja Wielkiego Turnieju Województwa Podlaskiego była wyjątkowa. Po raz pierwszy do rywalizacji dołączyły drużyny wybrane przez kibiców podczas specjalnych eliminacji. Do grona klubów walczących o tytuł dołączyły GKS 1984 Rutki, Korona Dobrzyniewo, Bocian Boćki oraz MKS Mielnik. Tegoroczne starcia przyniosły także rekordową liczbę głosów – w trakcie 5 rund oddano ich łącznie prawie 15 tysięcy.

Rywalizacja rozpoczęła się w styczniu i przez kilka miesięcy przyniosła wiele niespodzianek i emocjonujących pojedynków. Ostatecznie po puchar sięgnęli obrońcy tytułu, czyli Lowlanders Białystok.

– Wygrać ten turniej po raz trzeci to jest duże wyróżnienie, szczególnie że wiele osób powtarza, że futbol amerykański nie jest popularną dyscypliną. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w turnieju oraz drużynom, z którymi rywalizowaliśmy. To zabawa, ale także świetna promocja województwa podlaskiego, gdyż głosy były oddawane także z Polski i zza granicy – mówił Piotr Morko, prezes Lowlanders Białystok.

W finale z białostocką drużyną futbolu amerykańskiego przegrał Klub Sportowy BAS Białystok, który po raz pierwszy wziął udział w Wielkim Turnieju Województwa Podlaskiego.

– Chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy tak licznie głosowali. To był nasz pierwszy występ, a już zajęliśmy drugie miejsce, więc mamy nadzieję, że za rok jeszcze bardziej zmobilizujemy fanów i zdetronizujemy Lowlandersów – powiedział Sebastian Grzegorek, wiceprezes KS BAS Białystok.

Na najniższym stopniu podium stanęła Warmia Grajewo, która w poprzedniej edycji była na czwartym miejscu. Tym razem jednak w meczu o 3. miejsce, pokonała ŁKS 1926 Łomża i również została wyróżniona pucharem.

– Przede wszystkim w imieniu swoim i całego zarządu dziękuję za wsparcie, które od lat otrzymujemy od Województwa Podlaskiego. Uważam, że ta zabawa to świetna inicjatywa i mam nadzieję, że będzie realizowana w kolejnych latach – skomentował Mateusz Szumowski, członek zarządu KS Warmia Grajewo.

Podobnie jak w poprzednim roku w zabawie wzięły udział 32 kluby z różnych dyscyplin sportowych – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, badminton, rugby, futbol amerykański, piłka ręczna, a nawet petanque. Pojedynkiem, który cieszył się największą popularnością był finał pomiędzy Lowlanders Białystok, a KS BAS Białystok, w którym fani oddali prawie 1,8 tys. głosów. Kibice głosowali za pomocą odpowiednich reakcji pod postami w serwisie Facebook. (mt)

