Łomża i Kolno zyskają dostęp do kolei. Nowa inwestycja CPK

Sierpień 9, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego podpisali w Łomży umowę z konsorcjum, które przygotuje studium wykonalności dla trasy kolejowej, która prowadzić będzie przez trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Podpisany kontrakt dotyczy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej: Ostrołęka – Łomża – Giżycko. To kluczowy fragment trasy na północnym wschodzie Polski zaplanowany przez Centralny Port.

Podpisana umowa jest warta 20 milionów złotych, studium ma być opracowane w 14 miesięcy.

– Nowe połączenie koleją Mazur i Podlasia z Mazowszem, Warszawą i CPK to kolejna już inwestycja realizowana z myślą o tych regionach Polski, które nie rozwinęły w pełni swoich możliwości z powodu ograniczonego dostępu do transportu publicznego. Inwestycja zapewni atrakcyjne czasy przejazdów, większy potencjał turystyczny i włączenie nowych miast do ogólnopolskiej sieci kolejowej – mówił prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Budowa trasy Warszawa – Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko ma przynieść wiele korzyści dla pasażerów, przede wszystkim do sieci połączeń dalekobieżnych włączona zostanie Łomża, Kolno i Orzysz. Dwa pierwsze z tych miast nie mają w ogóle dostępu do kolei.

Linia zapewni również skrócenie przejazdu z Warszawy: do Ostrołęki do godziny, z kolei do Łomży do godziny piętnaście minut. (ea)