Lokalne zespoły zagrają na rzecz pomocy Ukrainie

Marzec 22, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Kolejne lokalne kapele zagrają dla walczącej Ukrainy. W najbliższy piątek (25.03) w Białymstoku szykują się dwa ciekawe muzyczne wydarzenia. W Famie wystąpią Bright Ophidia i Lupa, a w Klubie Piętro Cry a River, Kreha i Malfunction.

Bright Ophidia istnieje od 1998 roku, ma na koncie cztery albumy studyjne: “Coma” (2003), “Red Riot” (2004), “Set Your Madness Free” (2009), “Fighting The Gravity” (2017) oraz szereg epek i kompilacji. Obecnie pracuje nad materiałem na piąty album, pierwsze utwory można już usłyszeć podczas koncertów. Bright Ophidia wplata do swojej twórczości różne style mocnego grania. Alternatywny metal, progmetal to propozycja zespołu skierowana do fanów ciężkiego brzmienia poszukujących nietuzinkowych propozycji w tym gatunku muzyki.

Lupa to zespół grający od 2015 roku z inicjatywy Łukasza Wasilewskiego i Patryka Łuczyńskiego, którzy przygotowali też materiał na debiutancką płytę „Demony”. Wkrótce do zespołu dołączyło czterech nowych członków i LUPA ruszyła w trasę koncertową z autorskim materiałem. W 2016 roku grupa została nagrodzona na kilku przeglądach muzycznych, a jej singiel „Zapomnę się” trafił na listy przebojów kilku rozgłośni radiowych. W sierpniu 2019 roku ukazała się druga płyta zespołu, “Tu i Teraz”, a w składzie nastąpiły personalne roszady. Aktualnie LUPA pracuje nad trzecim albumem, jego tytuł poznamy niebawem.

Cry a River to białostocka kapela grająca coś pomiędzy hard rockiem a metalem alternatywnym. Została założona w 2020 roku przez trzech uczniów szkoły muzycznej Rockalizacja. W maju 2021 zadebiutowali na Rockowaniach i niecały miesiąc później przekroczyli próg studia Dobra 12, gdzie pod okiem Piotra Polaka i Karola Kopecia zarejestrowali ślady na swój pierwszy album. Płyta zatytułowana „Tears At Sunset” zadebiutowała 28 stycznia 2022 na platformach streamingowych oraz fizycznie w formie CD. Utwory „Tears At Sunset” oraz „When I Drove Away” zostały wybrane na single promujące płytę, a do pierwszego z nich na YouTubie ukazał się rysunkowy teledysk. Album zawiera 10 zróżnicowanych utworów, które łącznie trwają prawie 52 minuty.

KREHA powstała jesienią 2016 roku. Jednym z jego założycieli i autorem tekstów jest znany białostocki satyryk, felietonista i scenarzysta Krzysztof Szubzda. Jego teksty w połączeniu z postpunkowo/rockowo stylistyką KREHY stanowią bardzo ciekawą mieszankę (czasami używamy określenia “punky-funky”). KREHA swój pierwszy koncert zagrała w kwietniu 2017 r. w białostockim Gwincie na “Kultowej Akaderze” i od tej pory cały czas koncertuje z różną regularnością (Medykalia, kilkakrotnie festiwal “Muzyka bez zastrzeżeń”, autorski koncert w klubie FAMA, Rockowania, Basowiszcza, support Dr Misio i wiele innych ciekawych okoliczności muzycznych).

W 2020 roku KREHA drugie miejsce w przeglądzie „Rockowania” oraz została finalistą plebiscytu „Niebieski Mikrofon”. Również w 2020 roku zespół wydał swój debiutancki krążek „Pierwsza Gratis”, którego można posłuchać na większości portali streamingowych.

Malfunction jest to młody zespół działający od 2 lat. Głównymi założycielami są Michał (gitarzysta) i Adam (pekrusista). Przez zespół przewijało się wiele osób. Grają głównie grunge i heavy rock. Na swoim koncie mają kilka mniejszych koncertów. Od jakiegoś czasu zaczęli pisać własne utwory i rozwijać się na większą skalę.

Oba koncerty zaplanowano na 19:00. (mt)