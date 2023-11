Listopad należy do bluesa. Festiwal 38. Jesień z Bluesem

23 listopada w Białymstoku rozpocznie się po raz 38. Jesień z Bluesem – najstarszy w Polsce festiwal Bluesowy. Na fanów czekają między innymi koncert muzyki gospel, występy wirtuozów harmonijki ustnej, gitary czy organów Hammonda.

– Jak co roku staramy się, aby na białostockiej scenie rozbrzmiewał różny blues, aby każdy mógł odnaleźć tę właściwą nutę dla siebie. Dlatego też będzie można wysłuchać i akustycznego bluesa, doskonałych gitarzystów, harmonijkarzy, a w tym roku też hamondzistów. Tegoroczna Jesień zaczyna się 23 listopada, a to już jest tradycja, że pierwszy dzień Jesieni z Bluesem należy do gospel, czyli czwartek to dzień gospel – mówi Elżbieta Puczyńska z Białostockiego Ośrodka Kultury.

W koncercie gospel zaplanowanym na czwartek, 23 listopada, usłyszymy wybitnego hammondzistę i wokalistę Raphaela Wressinga i czarnoskórą wokalistkę Donniele Graves.