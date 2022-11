Liczy się każda kropla krwi. Rozpoczyna się jesienna odsłona Wampiriady

Listopad 18, 2022

Paulina Januszewska, fot. Małgorzata Turecka

W Białymstoku rozpoczyna się jesienna edycja Wampiriady – akcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Krew na początek będzie można oddać w sobotę (19.11) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W kolejnych dniach akcja zagości na uczelniach.

– Na krwiodawców od RCKiK jak zawsze będą czekały czekolady i soki, od nas – koszulka z naszym unikatowym wzorem – mówi Paulina Januszewska, koordynator lokalna Wampiriady.

W poniedziałek (21.11) krew będzie można oddać na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, we wtorek (22.11) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, w środę (23.11) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w czwartek (24.11) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, a w piątek (25.11) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W sobotę (26.11), na koniec pierwszego tygodnia, akcja ponownie zagości w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

– To ważne, by przed oddaniem krwi zjeść śniadanie. To śniadanie powinno być w miarę lekkie. Nie jajecznica na boczku, tylko raczej kanapka z białym serem, owsianka – dodaje Paulina Januszewska.

W drugim tygodniu jesiennej edycji Wampiriady krew będzie zbierana w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych (poniedziałek, 28.11), na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (wtorek, 29.11), na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej (środa, 30.11), w Euroregionalnym Centrum Farmacji UMB (piątek, 2 grudnia) i na koniec ponownie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (sobota, 3 grudnia). (mt)

Z Pauliną Januszewską, koordynator lokalną Wampiriady rozmawiała Małgorzata Turecka: