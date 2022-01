Liczą się kilometry. Można się zgłaszać na Wirtualny Bieg Pamięci Sybiru

Styczeń 11, 2022

źródło: Fundacja Białystok Biega źródło: Fundacja Białystok Biega

Trwają zapisy na Wirtualny Bieg Pamięci Sybiru. Wydarzenie zaplanowano od 12 do 28 lutego.

To sami biegacze mogą decydować ile przebiegną kilometrów, gdzie i kiedy. Pobiec można więcej niż raz, ale jednorazowo musi to być minimum 5 kilometrów. Wszystkie kilometry zostaną zliczone po to, by zobaczyć dokąd wspólnie uda się biegaczom dobiec.

Bieg stacjonarny odbędzie się zaś 12 lutego. Biegacze pokonując ustalony dystans oddadzą hołd zesłańcom deportowanym na Sybir.

Wydarzenie co roku odbywa się w lutym. To właśnie 10 lutego 1940 roku doszło do pierwszej z czterech masowych deportacji przeprowadzonych przez władze sowieckie, podczas których wywieziono na Sybir setki tysięcy obywateli polskich. (mt)