Letnie muzyczne spotkania na Alei Ambientowej

10 sierpnia, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Muzyka elektroniczna, warsztaty i kino pod chmurką – tak zapowiada się Electrum Ambient Park 2023. Wydarzenie w Alei Ambientowej w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku już we wtorek (15.08) od 13:00 do 22:00, wstęp jest wolny.

W tym roku organizatorzy chcą przypominać o konieczności wyciszania się.

– Formuła wydarzenia wzmacnia rdzenny nasz muzyczny przekaz popularyzacji muzyki ambientalnej, która jest bardzo mocno czerpiącą z natury i odwołującą się do równowagi – mówi organizator, Jędrzej 'Dteek’ Dondziło. – Chcemy tą muzyką białostoczan i osoby przyjeżdżające zachęcić do poszukiwania równowagi i szukania spokoju nie tylko w naturze, ale też na co dzień, ponieważ pędzimy za szybko, za dużo się dzieje, jesteśmy wszyscy przebodźcowani i bardzo ciężko jest w tych czasach osiągnąć równowagę.

Relaks będzie można osiągnąć poprzez otwartą sesję jogi na trawie, otwarte warsztaty upcyklingowe dla całej rodziny, pokaz filmowy pod chmurką, ale przede wszystkim przez muzykę.

– W tym roku z wielką przyjemnością mogę zapowiedzieć, że wystąpi islandzki muzyk Yagya, który ostatni raz w Polsce był w 2011 roku za sprawą festiwalu Up To Date, więc Aðalsteinna Guðmundssona, bo tak się nazywa, zagra swój autorski materiał przygotowany specjalnie na tą okazję. Do tego krakowska DJ’ka, promotorka, działaczka i radiowiec, czyli Eta Hox i moja skromna osoba w DJ secie – dodaje Jędrzej 'Dteek’ Dondziło.

Ambient Park w latach 2010-2015 odbywał się w Parku Planty. Inicjatywę tę wznowiono dopiero w 2021 roku. Po sześciu latach przerwy Ambient Park zorganizowano po raz pierwszy w Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie z inicjatywy twórców Festiwalu Up To Date powstała Aleja Ambientowa. (hk)