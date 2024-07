Letnie granie: Komeda – „Romanse” w Białymstoku

9 lipca, 2024

W najbliższą niedzielę 14 lipca, w Białymstoku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Nie Teatrze. Koncert pod tytułem „Komeda – „Romanse”” to niepowtarzalna okazja, aby usłyszeć interpretacje muzyki filmowej Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w wykonaniu Joanny Wojtkiewicz i Mateusza Kaszuby. Patronem tego wydarzenia jest Radio Akadera.

Duet zakochany w muzyce filmowej Komedy, postanowił zmierzyć się z jego kompozycjami, prezentując je w minimalistycznej aranżacji na fortepian i głos. Taki sposób interpretacji dodaje utworom intymności i głębi, pozwalając słuchaczom na głębokie doświadczenie każdej melodii.

Joanna Wojtkiewicz to laureatka licznych nagród muzycznych, w tym Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. Mateusz Kaszuba to wielokrotnie nagradzany pianista jazzowy, m.in. na festiwalu Jazz nad Odrą. Razem zaprezentują utwory z filmów takich jak „Niewinni Czarodzieje”, „Dwaj Ludzie z Szafą” czy „Do widzenia, Do jutra”.

Artyści pragną oddać hołd twórczości Komedy, skupiając się na autentycznym przekazie jego muzyki. Płyta „Komeda – „Romanse”” zadebiutowała 1 marca 2024 roku na wszystkich platformach streamingowych oraz w formie płyt winylowych. (hp)