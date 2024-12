Lech Janerka i Agonised Too na dwóch scenach!

19 grudnia, 2024

W sobotę 21 grudnia, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi zespół Agonised Too, gwarantując wieczór pełen energetycznych brzmień. Równocześnie, w klubie Zmiana Klimatu, legendarna postać polskiej sceny muzycznej, Lech Janerka, zaprezentuje swoje kultowe utwory. Patronem medialnym obu wydarzeń jest Radio Akadera.

Lech Janerka, jedna z najbardziej cenionych postaci polskiej muzyki alternatywnej, zawita do klubu Zmiana Klimatu w ramach trasy koncertowej „Gipsowy odlew i inne…”. Artysta, który na przestrzeni dekad zaskarbił sobie sympatię zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń, zaprezentuje zarówno klasyczne utwory, jak „Jezu, jak się cieszę” czy „Paragwaj”, jak i materiał z najnowszego albumu „Gipsowy odlew falsyfikatu”. Ta długo oczekiwana płyta zdobyła uznanie krytyków i liczne nagrody, potwierdzając niegasnący talent Janerki. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć go na żywo, gdyż artysta koncertuje rzadko, dbając, by każde jego wystąpienie było prawdziwym wydarzeniem.

W tym samym czasie w Klubie Muzycznym Sześcian zagra Agonised Too – duet, który od 2022 roku zachwyca swoim unikalnym brzmieniem łączącym synthpop, darkwave i new romantic. Bartosz Hervy i Rafał Tomaszczuk stworzyli projekt, który oddaje hołd muzyce lat 80., jednocześnie wnosząc do niej nowoczesną świeżość. Po sukcesie debiutanckiej płyty „Summer Suffering”, która podbiła serca fanów melancholijnej elektroniki, zespół wyruszył w trasę koncertową, by podzielić się swoim brzmieniem z publicznością. Wieczór w Sześcianie zapowiada się jako muzyczna uczta pełna emocji i nostalgicznych odniesień. (hp)