LasFest zawitał do Solnik! Zobacz jak teatr łączy sie z naturą

13 sierpnia, 2024

źródło: solniki44 źródło: solniki44

W Siedlisku Kultury Solniki 44 ruszyła kolejna edycja LasFestu – Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie. Po udanej odsłonie dla najmłodszych, przyszedł czas na dorosłych miłośników teatru.

W malowniczej scenerii drewnianej stodoły w Solnikach, odbywają się wyjątkowe spektakle teatralne. Artyści z różnych zakątków Europy zaprezentują swoje niezwykłe wizje, które wykraczają poza tradycyjne ramy teatralne.

Teatr, który wymyka się definicjom

LasFest to nie tylko festiwal, to swoista podróż w świat teatru niezależnego. Każda edycja ma swojego leśnego patrona, który inspiruje artystów do tworzenia wyjątkowych przedstawień. W tym roku, patronem festiwalu są Grzyby. To właśnie one stały się punktem wyjścia dla twórców, którzy stworzyli spektakle pełne tajemnic, symboliki i metafor.

Na scenie w Solnikach zobaczymy teatr, który nie boi się eksperymentować i przekraczać granic. To teatr, który łączy w sobie różne sztuki, takie jak muzyka, taniec, performance. To teatr, który porusza, inspiruje i zapada w pamięć. (pc)