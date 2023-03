„Landschaft” – nowa propozycja w repertuarze Teatru Dramatycznego w Białymstoku

8 marca, 2023

Teatr Dramatyczny w Białymstoku przygotował nową premierę. Już w sobotę (11.03) o 19:00 na gościnnej scenie Uniwersyteckiego Centrum Kultury widzowie obejrzą „Landschaft” według autorskiego tekstu i w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza.

„Landschaft” to ironiczna komedia, rodzinny obrazek, historia domu, w którym ojciec trzech synów, po śmierci ich matki, a jego żony stara się na nowo odbudować rodzinne relacje. Myląc władzę z wolnością, uwalnia chore patriarchalne i dyktatorskie zapędy. Posługując się zmyślną socjotechniką, skłóca ze sobą synów, pragnąc ukazać się im jako zbawca i niekwestionowany domowy autorytet. Ironia miesza się tu z humorem, a miłość ojcowska przybiera formy od zniewolenia po obłudną prawdę o nim samym. W tym kontekście ani obiektywna prawda, ani dążenie do niej nie mają większego znaczenia. Ważnym staje się jedynie interpretacja zdarzeń, przez które ojciec pragnie zapanować nad umysłami domowników, na no-wo pisząc historię swojej rodziny.

– Tytułowy „Landschaft” odnosi się do krajobrazu, obrazu, a w istocie do pejzażu wewnętrznego człowieka. W tym kontekście staje się on metaforą świata idyllistycznego, nieco naiwnego, pięknego i wymarzonego, którego namiastkę każdy człowiek nosi w sobie, a który w zderzeniu z rzeczywistością staje się złudnym schronieniem, by nie powiedzieć tytułowym landschaftem – mówi reżyser Waldemar Śmigasiewicz.

Za scenografię i kostiumy do spektaklu odpowiada Maciej Preyer, który zadbał o to, by proponowana przestrzeń sceniczna była ciekawa dla widzów poprzez swą oryginalność rozwiązania oraz plastykę. Muzykę do spektaklu stworzył Mateusz Śmigasiewicz, a wizualizacje przygotował Piotr Śmigasiewicz.

– Spotkanie z Waldemarem Śmigasiewiczem już przed laty zostawiło swoją obecnością ślad w moim myśleniu o teatrze i o aktorstwie. Obecnie praca z wymagającym reżyserem, erudytą to niesamowita przygoda intelektualna, artystyczna, ludzka. Widzę w niej same plusy – mówi Krzysztof Ławniczak, aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. – Po obejrzeniu naszego spektaklu każdy będzie miał swój obraz, swój landschaft. Piękna natura oprawiona w ramy, prawda przetworzona przez wizję człowieka, który ma określone pojęcie o świecie. Przedstawienie mówi o naszej ludzkiej, społecznej małostkowości, o tym, jak ją przekuwamy w wielkość – co w zasadzie nigdy się nie udaje i wychodzi z tego paradoks – nadmienia Krzysztof Ławniczak wcielający się w rolę Ojca.

– „Landschaft” to nie lada kąsek teatralny. Taki spektakl, jakiego dawno nie było w Teatrze Dramatycznym. Myślę, że ilość refleksji, przemyśleń, wzruszeń, a również śmiechu, które czekają na widzów w tym przedstawieniu, sprawi, że chętnie obejrzą nasz „Landszaft”. To sztuka dla osób wrażliwych, inteligentnych, próbujących zrozumieć, przeżyć i poczuć otaczającą nasz rzeczywistość – mówi Justyna Godlewska-Kruczkowska, która w spektaklu wciela się w rolę Dory.

– Każdy aktor mógłby sobie życzyć pracy z takim twórcą. Waldemara Śmigasiewicza poznałam ponad 25 lat temu. To spotkanie wywarło na mnie ogromny wpływ. Ukształtowało na całe życie moje myślenie i patrzenie na teatr. Jestem bardzo szczęśliwa, że się teraz spotykamy. To reżyser bardzo wymagający, a praca z nim wymaga ogromnego skupienia. Budowanie roli polega na naprawdę głębokim przepuszczaniu jej przez siebie. To takie działania jubilerskie, ważny jest każdy szczegół, nic nie jest bez znaczenia. A poza tym to znakomity tekst. Materia, którą bardzo lubię. Sam reżyser i sam autor nazwał to sztuką nieludzką. To duże wyzwanie, ale na takie wyzwania się czeka – dodaje Justyna Godlewska-Kruczkowska.

– Każdy, kto przyjdzie na ten spektakl będzie zerkał przez pryzmat siebie, a co za tym idzie, będzie mógł spojrzeć na naszą rodzinę i zastanowić się nad swoją własną. Zaśmiać się i zapłakać nad jej losem. Spektakl jest dla każdego. Myślę, że warto na niego spojrzeć, bo tu każdy będzie mógł odnaleźć siebie i utożsamić się z granymi przez nas postaciami. To okazja, by znaleźć prawdę o swojej rodzinie, o tym jak funkcjonujemy, jak żyjemy – mówi Patryk Ołdziejewski wcielający się w rolę młodego Filipa.

Na scenie zobaczymy Jolantę Borowską (gościnnie), Justynę Godlewską-Kruczkowską, Bernarda Banię, Krzysztofa Ławniczaka, Patryka Ołdziejewskiego, Sławomira Popławskiego oraz Piotra Szekowskiego.

Kolejne spektakle będzie można obejrzeć 12, 18 i 19 marca oraz 1 i 2 kwietnia w Uniwersyteckim Centrum Kultury przy ul. Ciołkowskiego 1N. (mt)