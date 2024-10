Land Art „Przejście” – wernisaż prac. Instalacje artystów przy alei Myrchów

Land Art, czyli sztuka ziemi była odpowiedzią na komercjalizację sztuki w latach sześćdziesiątych XX wieku. Odpowiedź wielu artystów z Polski i zaa granicy świadczy, że ten rodzaj artystycznej ekspresji wciąż jest wykorzystywana przez twórców – podkreśla dr Radosław Górecki z Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– Mamy tutaj międzynarodowe towarzystwo, bardzo mi z tego powodu jest przyjemnie, bo mamy kolegów z Litwy, mamy kolegów z Gdańska, z okolic Lublina i też część pracowników od nas z wydziału. Tak na świeżo jest mi ciężko wytypować jakieś prace, natomiast patrząc na ogół wszystkich prac jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że koledzy i koleżanki włączyli się w to z takim dużym zaangażowaniem, pracowali tutaj dzielnie od poniedziałku do dzisiaj, mam nadzieję, że jeżeli odbiór prac będzie pozytywny, to chciałbym.