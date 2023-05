Lada dzień na Dojlidach rozpocznie się sezon kąpielowy

30 maja, 2023

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Z początkiem czerwca na plaży na Dojlidach rozpocznie się sezon kąpielowy. Przez trzy miesiące nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwać będą ratownicy wodni.

Na plaży jest już ok. 120 ton świeżego piasku. Na wodzie znajdują się także liny wyznaczające strefy dla umiejących i nieumiejących pływać. 1 czerwca zacznie też działać WakeStok – wyciąg do sportów wodnych. Do dyspozycji plażowiczów jest dwusłupowy wyciąg z wypożyczalnią sprzętu i infrastrukturą plażową. Na miejscu instruktorzy pomogą stawiać pierwsze kroki na desce.

Jeszcze 1 czerwca wstęp będzie bezpłatny, ale już od 2 czerwca trzeba będzie liczyć się z opłatą.

Latem tradycyjnie już Dojlidy będą areną imprez sportowych. Na plażę powróci m.in. Plaża Open – cykl turniejów siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn rozgrywanych w ramach Grand Prix Polski. (mt)