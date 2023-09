Kurtyna w górę! Początek nowego sezonu artystycznego w białostockich teatrach

1 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka

Białostockie teatry wracają do gry. Zarówno Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, jak i Białostocki Teatr Lalek stawiają na sprawdzone tytuły. W repertuarze na wrzesień znalazły się hity, które w ubiegłym sezonie cieszyły się ogromną popularnością widzów.

Białostocki Teatr Lalek pokaże we wrześniu 9 tytułów, z czego aż 6 to spektakle dla dzieci. To kultowy już „Karmelek”, „Palko”, „Kaszalot”, „Misiaczek” czy „Bajka o rybaku i rybce”. Ponadto najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć „niesamowity świat OBŁOCZKA”. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

– Wiadomo, że wrzesień to początek szkoły, więc chcemy troszeczkę te dzieci odstresować od tego rytmu szkolnego, który zastąpi ten rytm wakacyjny – mówi dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, Jacek Malinowski. – To są można by powiedzieć same hity, ale tak się układa w ostatnich sezonach, że dobra gwiazda nam sprzyja i te spektakle są naprawdę na bardzo fajnym poziomie i bawią naszą publiczność.

Teatr Dramatyczny stawia zaś na tytuły komediowe.

– Początek sezonu wiąże się też z tym, że rodzice są zajęci tym, że muszą wysłać dzieci do szkoły, więc też może nie każdy będzie chciał się zainteresować naszą ofertą, dlatego żeby przyciągnąć widzów zaczynamy od sprawdzonych hitów, czyli fars. 9 września rozpoczynamy sezon teatralny spektaklem „Wszystko w rodzinie”, a później także zagramy „Pomoc domową” i będzie w kolejnych tygodniach „Boeing, boeing”, ale także coś do myślenia, czyli „Landschaft”, „Bóg mordu”, „Pani Pylińska i sekret Chopina” czy klasyka w październiku dla wszystkich, tj. „Skąpiec” – mówi dyrektor teatru, Piotr Półtorak.

W rozpoczynającym się sezonie artystycznym Teatr Dramatyczny w Białymstoku planuje cztery premiery. Białostocki Teatr Lalek dla najmłodszych swoich widzów szykuje dwa nowe tytuły. Będą także nowe spektakle dla dorosłych. (mt)

Materiał Małgorzaty Tureckiej: