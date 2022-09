Kuria wydała oświadczenie ws. nowego rzecznika prasowego, została nim kobieta

Wrzesień 6, 2022

Jest nowa rzeczniczka prasowa Archidiecezji Białostockiej. Księdza Andrzeja Dębskiego zastąpiła Teresa Margańska.

Jak czytamy w komunikacie Kurii Metropolitalnej Białostockiej nowa „rzecznik jest przygotowana merytorycznie do podjęcia nowych zadań. Jest absolwentką teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dziennikarstwa na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie oraz komunikacji społecznej instytucjonalnej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Ukończyła także studia z zakresu edytorstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

Teresa Margańska posiada 13-letnie doświadczenie jako m.in. redaktorka i fotografka serwisu internetowego archidiecezji, jest też korespondentką Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Poprzedni rzecznik został odwołany w atmosferze skandalu. Okazało się, że ksiądz Andrzej Dębski do jednej z internautek wysyłał wulgarne wiadomości o charakterze seksualnym. Sprawa ta odbiła się echem w całym kraju. Pokłosiem tych zdarzeń było nie tylko odwołanie księdza z funkcji rzecznika, ale także pozbawienie go prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego. (mt)