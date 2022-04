Kułak, Kalenik, Zakrzewski, Rogóż. XVII Gala MMA CUP Podlasie

Kwiecień 15, 2022

Zbliża się XVII Gala MMA CUP Podlasie. Tym razem wydarzenie odbędzie się w hali MOSIR-u w Grajewie.

– Będzie to gala międzynarodowa. Zobaczymy aż 13 walk w MMA. Wszystkie zapowiadają się bardzo interesująco, bo w zasadzie to czołówka krajowa, a do tego goście z Litwy – zapowiada Lech Gorczak z Unii Sportów Walki – M.

Szczególnie ciekawie zapowiadają się dwie walki wieczoru.

– W jednej z walk spotka się legendarny zawodnik, mistrz KSW Krzysztof Kułak, a jego przeciwnikiem będzie Żenia Zakrzewski z Vale Tudo Białystok. Druga walka wieczoru to będzie takie zamknięcie trylogii, ponieważ spotka się dwóch bardzo ciekawych zawodników. Będzie to Patryk Rogóż z Krakowa, obecny mistrz świata w MMA półprofesjonalnym, zawodnik ten stoczył 15 walk zawodowych. Jego przeciwnikiem będzie lokalny nasz zawodnik Piotrek „Hulk” Kalenik, który też ma na swoim koncie kilkanaście walk zawodowych. Oni już dwa razy ze sobą walczyli. Raz wygrał Patryk Rogóż, raz Piotrek Kalenik. Teraz to będzie trzecia walka o pas Unii Sportów Walki – M – dodaje Gorczak.

Gościem specjalnym gali będzie Marcin „Różal” Różalski.

Gala będzie transmitowana przez TVP Sport. Wydarzenie zaplanowano na 6 maja. Patronuje mu Radio Akadera. (mt)