Ktoś groził prezydentowi Białegostoku. Tadeusz Truskolaski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Lipiec 27, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zawiadomił prokuraturę o otrzymanych groźbach. Ktoś na jego służbowy adres mailowy wysłał wiadomość, w której grozi mu śmiercią.

E-mail z adresu zaczynającego się od słów „zabic.zydow.wbialymstoku” został wysłany w piątek (23.07) po godz. 22.00. Odczytano go w poniedziałek (26.07) rano, i od razu zawiadomiono policję.

Autor wiadomości grozi prezydentowi śmiercią. Odwołuje się do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza deklarując, że w taki sam sposób zamierza wkrótce zabić prezydenta Białegostoku. Treść tej wiadomości to: „Truskolaski zginiesz ŻYDZIE… Zadźgam cię jak Adamowicza… Poderżnę ci ten głupi łeb… Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia. Zginiesz kurwo za to co mi zrobiłeś”.

– W związku z art. 190 § 2 k.k. prezydent wniósł o ustalenie i ściganie sprawcy – informuje Urszula Boublej, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku.

Podobne e-maile zostały wysłane także do prezydentów innych miast m.in. Gdańska i Wrocławia. (mt)