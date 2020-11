Kto jeszcze nie widział ma okazję zobaczyć The Best of Filmowe Podlasie Atakuje

Listopad 26, 2020

W trakcie półtoragodzinnego seansu będzie można dowiedzieć się co nowego w lokalnym kinie krótkometrażowym. W najbliższą niedzielę (29.11) odbędzie się pokaz The Best of Filmowe Podlasie Atakuje.

W ramach akcji, która promuje kino niezależne zostanie zaprezentowanych dziewięć filmów; fabuły, dokumenty oraz animacje, których autorami są debiutanci lub twórcy profesjonalni z północno – wschodniej Polski.

Niedzielne wydarzenie odbędzie się online, dzięki czemu Ci, którzy w październiku nie wybrali się do kina na finał Filmowego Podlasia, będą mogli teraz nadrobić zaległości.

– Staramy się zawsze wybrać, naszym zdaniem, te najciekawsze filmy. Skoro nas zdołały poruszyć, zaintrygować, to jesteśmy przekonani, że również widzowie to docenią. Wśród filmów, które pokażemy jest zdobywca tegorocznej nagrody publiczności, „Klechdy” Pawła Łukomskiego. Nasze propozycje są bardzo urozmaicone, nie zabraknie tytułów, które powstały w czasie epidemii koronawirusa, więc naturalnie swoją tematyką do niej nawiązują, ale pozwalają też z przymrużeniem oka na nią spojrzeć – mówiła Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Bezpłatny seans w niedzielę, będzie on dostępny między 10.00 a 22.30 za pośrednictwem platformy mojeekino.pl. (ea/mc)