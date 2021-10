Książnica Podlaska przygotowała pół tysiąca wyprawek czytelniczych

Październik 21, 2021

źródło: Książnica Podlaska w Białymstoku

Książnica Podlaska przygotowała kolejne wyprawki dla swoich najmłodszych czytelników. To w ramach ministerialnej akcji „Mała książka – wielki człowiek”.

Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat, które rodzice zapiszą do biblioteki lub już to zrobili, otrzyma specjalną wyprawkę czytelniczą, a w niej książkę pt. Pierwsze czytanki dla…, poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika.

– Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem książki, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, który będzie potwierdzeniem jego czytelniczych zainteresowań – mówi Justyna Sawczuk, rzecznik prasowy Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Na dzieci czeka pół tysiąca wyprawek. (mt)