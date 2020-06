Książnica Podlaska. Będzie więcej czytelniczych nowości na półkach

Czerwiec 4, 2020

źródło: Książnica Podlaska w Białymstoku

Nie 90 – jak zakładał początkowy plan – a 250 tys. złotych pozyskała Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Jest to program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Bibliotekę Narodową.

Takie zwiększenie dotacji było możliwe gdyż Książnica Podlaska – dzięki środkom z budżetu województwa oraz budżetu miasta – dysponuje funduszami, pozwalającymi zapewnić wkład własny na wymaganym poziomie. W tym roku część bibliotek w Polsce wycofała się z programu lub wzięła w nim udział w ograniczonym zakresie, ponieważ nie były w stanie zapewnić wymaganego wkładu własnego.

– Gdy tylko się dowiedzieliśmy, że w programie ministerialnym są wolne środki, podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania większej dotacji. Nasze wnioski spotkały się z przychylnością Biblioteki Narodowej, a ostatecznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował nowy podział – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. – Gdy weźmiemy pod uwagę średnią ubiegłoroczną cenę książki podczas organizowanych przez nas przetargów oznacza to, że jesienią kupimy nie ok. 4 tys. książek, a ponad 11 tys. książek. To olbrzymia różnica.

Książek może być jeszcze więcej, jeśli Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego uda się zrealizować plan obniżenia VAT-u na książki do stawki zerowej. (mt/mc)